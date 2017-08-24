Мейвезер-старший: Макгрегор не заслуживает поединка с моим сыном

Флойд Мейвезер-старший, отец и тренер Флойда Мейвезера-младшего, считает, что Конор Макгрегор на самом деле не заслуживает боя с его сыном.



«Даже я мог бы его нокаутировать. После того как мой сын нокаутирует его в субботу, я буду следующим. Флойд готов. Окажет ли на него влияние возраст, я не знаю. Но он всегда хорош. Он будет доминировать в бою, Макгрегор не заслуживает того, чтобы находиться на одном ринге с моим сыном.



В боксе, вне зависимости от того, какая у вас мощь, важно то, как ты умеешь её использовать. Я уверен, что Макгрегор будет страдать. Мой сын собирается нокаутировать его, он нанесёт тяжёлый урон его телу. Макгрегор — любитель, и с ним будут обращаться соответствующим образом», — цитирует Мейвезера-старшего BoxingScene.