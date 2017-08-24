Мейвезер и Макгрегор провели дуэль взгядов на финальной пресс-конференции

UFC представила видеоролик с финальной пресс-конференции, посвящённой предстоящему поединку между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором, на котором запечатлена дуэль взглядов бойцов.



Поединок между этими спортсменами состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону супербоя будет стоять специальный пояс WBC. Он изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов. Кроме того при его создании использовалось 1,5 кг золота.

Видео доступно в официальном «твиттере» UFC.