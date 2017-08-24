Клеверли: Джек — жёсткий боец, но он новичок в полутяжёлом весе

Регулярный чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Нейтан Клеверли готов к встрече с претендующим на его титул Баду Джеком. Поединок между этими боксёрами состоится 26 августа в Лас-Вегасе, в андеркарде боя Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор.



«Баду Джек — жёсткий боец, очень хороший боец. Это будет жёсткий поединок. Но Джек является новичком в полутяжёлом весе, и ему предстоит провести бой с утвердившимся чемпионом. И он увидит, что выбранный им путь очень тяжёлый, поймёт, почему я являюсь чемпионом мира», — цитирует Клеверли Fightnews.