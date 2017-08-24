Уайт: когда Макгрегор нокаутирует Мейвезера, у боксёров будет масса оправданий

Глава UFC Дэна Уайт призвал людей из мира бокса не искать оправданий Флойду Мейвезеру-младшему, если он проиграет Конору Макгрегору.

«В боксёрском мире говорят глупости вроде: „Этот человек не из нашего мира, у него нет шансов“. У парня, который бьёт так жёстко, как Конор Макгрегор, однозначно есть шанс. И когда он нокаутирует Мейвезера, они будут говорить: „Флойд слишком стар“. И всё такое прочее. У них будет совсем другой набор оправданий.

Бой будет по правилам бокса, но это будет бой, а не боксёрский матч. Флойд всегда знает, что произойдёт в боксе, он лучше всех обороняется. Но Конор не будет следовать этим шаблонам. Всё будет совсем по-другому.

Конору не надо просто бить его в подбородок. Он будет бить его по локтям, плечам, рукам, бокам головы и перчаток. Его ногам 29 лет, а ногам Флойда почти 41. Конор больше и сильнее, он будет давить, наносить удары и в конечном итоге поймает и нокаутирует Флойда", — цитирует Уайта Boxing Scene.