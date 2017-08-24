Поветкин: конечно, Мейвезер победит Макгрегора

Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин уверен в победе 12-кратного чемпиона мира Флойда Мейвезера-младшего над чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Я считаю, это шоу. Это зарабатывание денег. Наверное, это хорошо — и для того, и для того. Раскрутка и смешанных единоборств, и бокса. Я считаю, что, конечно, победит Мейвезер. Если бы они дрались по правилам ММА, то там бы победил Макгрегор", — приводит слова Поветкина сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Мейвезер-младший и Макгрегор сразятся 26 августа в Лас-Вегасе.