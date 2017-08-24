Менеджер Индонго: Джулиус готов продолжать карьеру

Нестор Тобиас, менеджер экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBA Super и IBF Джулиуса Индонго сообщил, что его подопечный готов продолжать карьеру, невзирая на недавнее тяжёлое поражение от Теренса Кроуфорда.

«У Кроуфорда великолепные навыки, и он видит всё, что перед ним происходит. Он очень мощный и способен ударить как на отходах, так и идя вперёд. Джулиус был готов к этому, но он был пойман очень точным ударом по корпусу. Такой удар оставит не у дел любого. Вы можете об этом спросить де ла Хойю, который в бою c Хопкинсом в 2004 году также пропустил удар в печень.

На восстановление после такого удара требуется как минимум минута. Я рассчитывал, что у нас получится конкурентный бой, но, к сожалению, он завершился в третьем раунде. Мы просто хотим поздравить Теренса и надеемся, что он станет лидером P4P.

Что касается Индонго, он доволен своими достижениями и готов продолжать карьеру. Сейчас он возьмёт небольшую паузу, после чего мы решим, что его ждёт в будущем", — приводит слова Тобиаса BoxingScene.