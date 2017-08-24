Токов выступит на турнире Bellator 188

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Токов, выступающий под эгидой Bellator, свой следующий поединок проведёт 16 ноября на турнире Bellator 188, который состоится в Израиле. Его оппонентом станет американец Джон Солтер, сообщает официальный сайт организации. В активе последнего четыре встречи в рамках Bellator, и в каждой он одержал победу.

Что касается Токова, то для россиянина это будет уже второй поединок в Bellator. Дебютный бой в промоушене он провёл в феврале этого года, когда нокаутировал Франсиско Франса.

Добавим, что главным поединком турнира Bellator 188 станет титульный бой между Патриком Фрэйре и Дэниелем Вайхелем.