Дэвис: у Ригондо есть навыки, чтобы побить Ломаченко

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии IBF Джервонта Дэвис считает, что кубинец Гильермо Ригондо способен победить украинца Василия Ломаченко, владеющего титулом WBO в категории 130 фунтов. Ранее появилась информация, что именно Ригондо может стать следующим соперником Ломаченко.



«Ломаченко лишь недавно перешёл из 126 фунтов в более тяжёлый вес, и я считаю, что у Ригондо есть навыки, чтобы победить его. Я думаю, что это будет большой бой



Я не думаю, что Ригондо слишком стар, и у него отличные навыки. Нужно просто свести этих парней на ринге, надеюсь, это будет отличный бой», — цитирует Дэвиса BoxingScene.