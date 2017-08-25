Баррера: хочу сразиться с победителем боя Клеверли — Джек или с Ковалёвым

Кубинский боксёр Салливан Баррера заявил о желании провести следующий бой против победителя поединка между Нейтаном Клеверли и Баду Джеком либо же против Сергея Ковалёва.



26 августа в Лас-Вегасе, в андеркарде боя Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор, Клеверли будет проводить в бою с Джеком защиту титула чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе.



«В следующем бою я хочу сразиться с победителем боя Беллью — Джек за титул WBA или с Ковалёвым. Ковалёв — боксёр с громким именем, и я хочу побить его так жёстко, чтобы он завершил карьеру. Если я не смогу заполучить в соперники его, то хочу встретиться в элиминаторе с кем-то вроде Маркуса Брауна», — цитирует Барреру BoxingScene.