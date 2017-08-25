Теофан: на спаррингах Мейвезер останавливал соперников

Американский боксёр Эшли Теофан, одни из хорошо знакомых с Флойдом Мейвезером-младшим, утверждает, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях подошёл в отличной форме к бою с Конором Макгрегором. Встреча этих боксёров состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Он провёл на пенсии два года и вернулся, но вы никогда не скажете, что он два года отсутствовал. На спаррингах он останавливал спарринг-партнёров. Он выглядит великолепно.



Его команда не выпускала много видеороликов, чтобы не испугать Макгрегора, но наблюдать за ним потрясающе даже сейчас. Это вдохновляет любого боксёра.



Флойд — думающий боксёр. Он много работает на тренировках, но когда выходит на ринг, то он думает. Он быстр, и у него есть навыки. На ринге он старается расставить для соперника ловушки, так что, выходя против него, вам нужно хорошенько думать», — цитирует Теофана BoxingScene.