Корешков: Нджокуани нагло отказался от попытки уложиться в лимит категории

Российский боец Андрей Корешков прокомментировал результаты взвешивания перед боем с американцем нигерийского происхождения Чиди Нджокуани, на котором его соперник не уложился в лимит категории до 171 фунта. Нджокуани оказался на 4 фунта (1,8 кг) тяжелее лимита.



«Конечно, неприятно. Он не то чтобы просто не сделал вес, а он не захотел дальше гонять, хотя у него было время попробовать согнать. Он отказался нагло от попытки согнать вес. Не особо старался. Мы вместе сидели в сауне, мы видели его состояние, оно было довольно-таки бодрое. Он умудрялся там делать бой с тенью. На взвешивании он вёл себя так же. Состояние было довольно энергичное», — рассказал Корешков в видеоинтервью, опубликованном в «инстаграме» его тренера Александра Шлеменко.

Видео доступно в «инстаграме» Шлеменко.