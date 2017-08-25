Дэвис: не думаю, что бой с Ломаченко станет определяющим в моей карьере

Чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис признался, что не считает поединок с Василием Ломаченко приоритетным для своей карьеры.

«Не думаю, что буду разочарован, если наш бой не состоится. Если это произойдёт, то так тому и быть. Я считаю, что он потрясающий боец, но бой с ним не станет определяющим в моей карьере. Мне совсем не обязательно проводить с ним бой ради развития моей карьеры. Желаю ему всего наилучшего в следующем поединке и концентрируюсь на своём.

Что касается моих планов, то в скором времени я планирую объединительный бой. Если же этого не случится, то я перейду в лёгкий вес", — приводит слова американца BoxingScene.