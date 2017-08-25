Котто: что бы ни случилось, 31 декабря 2017 года — последний день в карьере

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто в очередной раз заявил, что завершит карьеру в 2017 году.

«Решение принято. Что бы ни случилось, я завершу карьеру 31 декабря. Думаю, 16 лет вполне достаточно и есть другие вещи, которыми мне нужно заниматься. Я забочусь о семье, и это единственная причина, по которой я ухожу из спорта в 2017 году.

Сейчас же мне необходимо думать о Камегаи, а затем мы займёмся тем, что делаем обычно. Мы будем выбирать лучший из возможных вариантов и организуем бой", — приводит слова Котто BoxingScene.

26 августа Мигель Котто проведёт бой за титул чемпиона мира по версии WBO с Йосихиро Камегаи.