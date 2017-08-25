Камегаи оказался немного тяжелее Котто

26 августа в Карсоне (штат Калифорния, США) состоится вечер бокса, соглавным событием которого станет поединок между экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Мигелем Котто (40-5, 33 КО) и Йосихиро Камегаи (27-3-2, 24 КО). На кону встречи будет стоять вакантный титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO.

В преддверии боя боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её результатам японец оказался тяжелее титулованного соперника. Стрелка весов под Камегаи показала 69,762 кг, в то время как Котто потянул на 69, 671 кг.