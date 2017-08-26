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Макгрегор и Мейвезер устроили яркую дуэль взглядов

26 августа 2017, суббота. 02:16 Бокс/ММА

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор и непобеждённый боксёр-профессионал Флойд Мейвезер-младший столкнулись лицом к лицу после процедуры взвешивания в Лас-Вегасе.

Ирландец в свойственной ему манере произнёс издевательскую речь, тогда как американец сначала стоял с невозмутимым видом, а затем демонстративно рассмеялся, глядя в сторону соперника.

Макгрегор и Мейвезер уложились в рамки весовой категории (первый средний вес — 69,85 кг). Вес Конора – 69,39 кг, а Флойда — 67,8 кг. 12-раундовый поединок по правилам бокса пройдёт 27 августа и начнётся в 7:00 мск.

Видеоролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

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Мейвезер — Макгрегор: что осталось за кадром?
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
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