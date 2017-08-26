Макгрегор и Мейвезер устроили яркую дуэль взглядов

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор и непобеждённый боксёр-профессионал Флойд Мейвезер-младший столкнулись лицом к лицу после процедуры взвешивания в Лас-Вегасе.



Ирландец в свойственной ему манере произнёс издевательскую речь, тогда как американец сначала стоял с невозмутимым видом, а затем демонстративно рассмеялся, глядя в сторону соперника.



Макгрегор и Мейвезер уложились в рамки весовой категории (первый средний вес — 69,85 кг). Вес Конора – 69,39 кг, а Флойда — 67,8 кг. 12-раундовый поединок по правилам бокса пройдёт 27 августа и начнётся в 7:00 мск.

Видеоролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

Макгрегор оказался тяжелее Мейвезера в преддверии супербоя