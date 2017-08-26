Мейвезер: это будет последний бой Конора Макгрегора

Боксёр-профессионал Флойд Мейвезер-младший спокойно отреагировал на порцию оскорблений в свой адрес со стороны чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегорора и дал лаконичный комментарий перед боем.



«Я просто хочу поблагодарить болельщиков и не очень беспокоюсь о взвешивании. Это будет последний бой Конора Макгрегора», — приводит слова Мейвезера-младшего MMA Fighting.



На взвешивании Макгрегор и Мейвезер уложились в рамки весовой категории (первый средний вес — 69,85 кг). Вес Конора – 69,39 кг, а Флойда — 67,8 кг. 12-раундовый поединок по правилам бокса пройдёт 27 августа и начнётся в 7:00 мск.

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