Bellator 182: Корешков нокаутировал Нджокуани

В Вероне завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 182. В главном поединке турнира россиянин Андрей Корешков досрочно победил Чиди Нджокуани. В первом раунде Корешкову несколько раз удавалось отправить соперника на пол. Когда, поднявшись, Нджокуани получил около 20 ударов, не отвечая на них, рефери остановил поединок.

Bellator 182. Результаты:

Георгий Караханян победил Дэниела Пинеду техническим нокаутом во втором раунде

Вадим Немков победил Филиппа Линза нокаутом в первом раунде

Вета Артеага победила Бруну Эллен раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)

Фернандо Гонсалес победил Бреннана Уорда удушающим приёмом в третьем раунде

Андрей Корешков победил Чиди Нджокуани техническим нокаутом в первом раунде