Бастер Дуглас: победа Макгрегора над Мейвезером превзойдёт мою над Тайсоном

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Бастер Дуглас заявил, что возможная победа Конора Макгрегора над Флойдом Мейвезером-младшим по неожиданности превзойдёт победу самого Дугласа нокаутом над Майком Тайсоном. В 1990 году Дуглас нокаутировал Тайсона и стал чемпионом мира.

«Думаю, его победа превзошла бы мою. Шансов у него гораздо меньше. Конор боец, но не боксёр. Думаю, это станет для него серьёзным недостатком. Я ожидаю увидеть Мейвезера в лучшей форме. Макгрегору выпала куда более тяжёлая доля, чем мне. У него нет навыков бокса. Он силён, в хорошей форме, но не боксёр», — приводит слова Дугласа TMZ Sports.