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Бастер Дуглас: победа Макгрегора над Мейвезером превзойдёт мою над Тайсоном

26 августа 2017, суббота. 12:56 Бокс/ММА

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Бастер Дуглас заявил, что возможная победа Конора Макгрегора над Флойдом Мейвезером-младшим по неожиданности превзойдёт победу самого Дугласа нокаутом над Майком Тайсоном. В 1990 году Дуглас нокаутировал Тайсона и стал чемпионом мира.

«Думаю, его победа превзошла бы мою. Шансов у него гораздо меньше. Конор боец, но не боксёр. Думаю, это станет для него серьёзным недостатком. Я ожидаю увидеть Мейвезера в лучшей форме. Макгрегору выпала куда более тяжёлая доля, чем мне. У него нет навыков бокса. Он силён, в хорошей форме, но не боксёр», — приводит слова Дугласа TMZ Sports.

Источник: TMZ Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Майк Тайсон Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
26 августа 2017, суббота
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