Деревянченко: жду боя с Головкиным

Украинский средневес Сергей Деревянченко (11-0, 9 КО) рассчитывает сразиться с победителем поединка Сауля Альвареса и чемпиона мира WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина.

«Я готов драться за титул с победителем боя Головкин — Альварес. Думаю, Головкин победит, и с нетерпением жду боя с ним», — приводит слова Деревянченко Boxing Scene.

Накануне Деревянченко досрочно победил Туреано Джонсона. Украинец нокаутировал соперника в последнем раунде, отправив его в нокаут серией ударов. Рефери остановил поединок за 40 секунд до конца времени.