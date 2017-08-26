Джервонта Дэвис потерял пояс IBF, провалив взвешивание

В ночь с 26 на 27 августа в Лас-Вегасе пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. В андеркарде этой встречи состоятся два титульных боя с участием боксёров промоутерской компании Мейвезера.

В одном из них чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис должен испытать на прочность Франсиско Фонсеку. В преддверии противостояния боксёры прошли церемонию взвешивания. По её результатам Дэвис не уложился в лимит весовой категории, потеряв таким образом титул чемпиона мира, сообщает BoxingScene.

Отметим, что в случае победы Фонсеки новым обладателем пояса станет именно он. Если же успех в бою будет сопутствовать Дэвису, то после завершения поединка пояс по версии IBF останется вакантным.