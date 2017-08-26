Папин нокаутировал Аумаду

В Воронеже прошёл вечер бокса, в рамках которого очередной бой на профессиональном ринге провёл небитый российский боец первого тяжёлого веса Алексей Папин (8-0, 7 КО). Ему противостоял Маркос Антонио Аумада (17-4, 12 КО). Бой не продлился всю отведённую дистанцию и уже в третьем раунде Папин заставил соперника прекратить сопротивление.

Для Папина эта победа уже стала третьей в этом году. В мае он нокаутировал другого аргентинца, Рохелио Омара Росси (19-6-1, 12 КО), а в марте справился с его соотечественником Серхио Альберто Анхелем (12-2-1, 6 КО), одержав победу техническим нокаутом.