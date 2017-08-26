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Кортес: у Макгрегора есть хорошие шансы в бою с Мейвезером

26 августа 2017, суббота. 23:58 Бокс/ММА

Известный рефери Джо Кортес, который работал в лагере Конора Макгрегора во время подготовки последнего к поединку с Флойдом Мейвезером, полагает, что у ирландца есть неплохие шансы в поединке с экс-чемпионом мира по боксу.

«Макгрегор — великолепный боец. У него отличный удар и много уверенности в себе. У него очень приличные шансы в бою с Мейвезером. Он может жёстко ударить и он не побоится идти в размен. Он знает как обрезать углы в ринге и может зажать Флойда у канатов.

Мейвезеру уже 40 и он не тот боец, которым был прежде. Все мы знаем, что старость к боксёру приходит за одну ночь, скоро мы увидим, какой именно Мейвезер выйдет на бой с Макгрегором", — приводит слова Кортеса BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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