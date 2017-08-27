Конора Макгрегора нарисовали грудью

Экстравагантная художница Ирина Романовская нарисовала грудью одного из лучших бойцов мира Конора Макгрегора. Об этом рассказала сама Романовская посредством своей страницы в «ВКонтакте».

Работа посвящается бою между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, который состоится в Лас-Вегасе в ночь с субботы на воскресенье. Картина называется «Лучший». Художница является давней поклонницей знаменитого ирландца и старалась передать у Конора невозмутимое выражение лица.



Технику Ирина объясняет так: вначале рисунок она наносит чёрным фломастером, а затем краску авторским способом — грудью. Чёрная гуашь, по словам художницы, подчёркивает атакующий стиль Макгрегора, силу духа и его брутальность.



Ирина рисует портреты знаменитостей и политиков. Ранее она изобразила таким образом президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, футболистов Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Александра Кержакова и многих других.