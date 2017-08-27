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Кадыров: при честном бое больше шансов на победу у Мейвезера

27 августа 2017, воскресенье. 03:05 Бокс/ММА

Глава Чеченской Республики и известный любитель спорта Рамзан Кадыров поделился ожиданиями от грядущего поединка с участием 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего и чемпиона UFC в лёгком весе ирландца Конора Макгрегора.

«Весь мир замер в ожидании! Нет, не солнечного или лунного затмения, не цунами или тайфуна, а боксёрского поединка между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором МакГрегором. Оба достойны уважения, которое заслужено тяжёлым трудом. Но перед боем всё больше раздаются голоса, что поединок напоминает постановочный характер. Эти бесконечные театрализованные словесные дуэли, далёкие от искренности. Также наглядно видна борьба менеджмента спортсменов, пытающегося выстроить какие-то схемы дальнейших действий.

Конечно, при честном бое больше шансов на победу у Мейвезера. Организаторы жаждут финала, дающего шансы на матч-реванш. Тогда есть надежда на повторение шоу и повторение самого высокого кассового сбора в истории бокса. Но будем смотреть поединок. Увидим, кто победит — спортсмен или менеджер. Правда при таком подходе спорт имеет все шансы превратиться в театр и шоу», — написал Кадыров в своём «инстаграме».

Встреча между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором состоится в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе. «Чемпионат» проведёт онлайн-репортаж событий в Неваде.

Фотографию и мнение Кадырова о предстоящем бое можно посмотреть в «инстаграме» главы Чеченской Республики.

Промес пожелал удачи Мейвезеру перед боем с Макгрегором
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Рамзан Кадыров Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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