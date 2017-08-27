В качестве конферансье боя Мейвезера и Макгрегора выступит «Скала» Джонсон

Известный американский киноактёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон станет конферансье боя Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора в Лас-Вегасе. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.



«На этой неделе я связался с Конором. Его намерения выходят далеко за пределы необыкновенного мастерства. Как и Мейвезер, он не только хочет продемонстрировать миру эпическое представление, но и свой дух война, который присутствует в его крови.



Есть только один способ получить уважение — заработать его. Пусть победит лучший», — написал Джонсон в своём «инстаграме».



Поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором состоится в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе. «Чемпионат» проведёт онлайн-репортаж событий в Неваде.