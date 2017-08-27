Россияне Галанов, Собылинский и Гаджимагомедов пробились во второй раунд ЧМ

Российские спортсмены Тамир Галанов, Сергей Собылинский и Муслим Гаджимагомедов добились успехов в стартовых поединках чемпионата мира в Гамбурге и вышли во второй раунд соревнований.



В весовой категории до 52 кг Галанов взял верх над представителем Барбадоса Джабали Бриди единогласным решением судей. Во втором раунде россиянину предстоит встретиться с Давидом Хименесем из Коста-Рики.



В весе до 69 кг Сергей Собылинский единогласным решением судей одержал победу над Мервеном Клером из Мавритании. В следующем раунде россиянин сразится с американцем Квинтоном Рэндаллом.



В весовой категории до 81 кг Муслим Гаджимагомедов единогласным решением судей победил колумбийца Джейсона Монроя Варелу. Во втором раунде соперником россиянина станет узбекский боксёр Бектемир Меликузиев — серебряный призёром Олимпийских игр 2016 года и чемпионата мира 2015 года.



Ещё один россиянин, Габил Мамедов, раздельным решением судей уступил Мурату Йылдырыму из Германии и завершил выступление на турнире.