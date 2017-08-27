175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Майк Тайсон и Леброн Джеймс приехали на бой Мейвезера и Макгрегора в Лас-Вегас

27 августа 2017, воскресенье. 06:21 Бокс/ММА

Легенда мирового бокса Майк Тайсон не остался в стороне от суперпоединка американца Флойда Мейвезера-младшего и ирландца Конора Макгрегора и лично прибыл на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Тайсон появился в зрительном зале под песню Тупака Шакура California Love перед титульным боем во втором полулёгком весе, в котором обладатель титула IBF Джервонта Дэвис встречается с Франсиско Фонсекой.

Также среди зрителей замечен звезда НБА Леброн Джеймс.

«Чемпионат» ведёт подробный онлайн-репортаж событий в Неваде, присоединиться к которому можно по этой ссылке.

Видео с появлением баскетболиста на арене в Лас-Вегасе доступно для просмотра в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Леброн Джеймс Майк Тайсон Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
27 августа 2017, воскресенье
06:21 Майк Тайсон и Леброн Джеймс приехали на бой Мейвезера и Макгрегора в Лас-Вегас
05:41 Крылов стал победителем турнира по смешанным единоборствам «Единый Донбасс»
05:27 Макгрегор прибыл на T-Mobile Arena в деловом костюме и тёмных очках
05:20 Мейвезер приехал на арену в Лас-Вегасе для участия в поединке с Макгрегором
04:53 Россияне Галанов, Собылинский и Гаджимагомедов пробились во второй раунд ЧМ
04:28 В качестве конферансье боя Мейвезера и Макгрегора выступит «Скала» Джонсон
03:05 Кадыров: при честном бое больше шансов на победу у Мейвезера
00:16 Конора Макгрегора нарисовали грудью
26 августа 2017, суббота
23:58 Кортес: у Макгрегора есть хорошие шансы в бою с Мейвезером
23:14 Папин нокаутировал Аумаду
22:53 Хан: победа Макгрегора станет катастрофой для бокса
21:15 Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор. Онлайн-трансляция боя начнётся в 06:00
20:42 Арум: шансы Пакьяо во втором бою с Хорном — 50 на 50
19:20 Джервонта Дэвис потерял пояс IBF, провалив взвешивание
18:14 Мейвезер получит за бой с Макгрегором $ 100 млн
17:08 Ковалёв: подумываю о завершении карьеры
16:47 Фергюсон: третий бой Макгрегора с Диасом? Это нелепо
15:24 Уайт верит, что Джонс мог принять допинг умышленно
14:15 Деревянченко: жду боя с Головкиным
13:43 Эллерб: Мейвезер рад победе Хорна над Пакьяо, но не будет драться с ним
12:56 Бастер Дуглас: победа Макгрегора над Мейвезером превзойдёт мою над Тайсоном
11:51 Уайт: де ла Хойя опять нюхает кокаин?
10:40 Суд отклонил иск фанатов к Пакьяо за бой с Мейвезером
09:44 Bellator 182: Корешков нокаутировал Нджокуани
02:35 Мейвезер: это будет последний бой Конора Макгрегора
02:27 Макгрегор: Мейвезер похож на полный воды пузырь, который вот-вот лопнет
02:16 Макгрегор и Мейвезер устроили яркую дуэль взглядов
01:50 Макгрегор оказался тяжелее Мейвезера в преддверии супербоя
00:36 Фроч: у Уорда отвратительный и скучный стиль
25 августа 2017, пятница
23:18 Камегаи оказался немного тяжелее Котто
22:44 Менеджер Барбозы: Нурмагомедов отказался встретиться с Эдсоном
21:40 Котто: что бы ни случилось, 31 декабря 2017 года — последний день в карьере
20:56 Кличко: у бойца MMA нет шансов в бою по правилам бокса
20:04 Де Рандами не выступит на турнире UFC Fight Night 115
18:48 Беллью: у Макгрегора нет ни шанса в бою с Мейвезером
17:17 Дэвис: не думаю, что бой с Ломаченко станет определяющим в моей карьере
16:34 Дрозд: Мейвезер будет просто издеваться над Макгрегором
16:16 Хук: уверен, что выиграю у Усика
15:28 Сондерс: надеюсь, Головкин нокаутирует Альвареса, а затем я побью его
14:22 Корешков: Нджокуани нагло отказался от попытки уложиться в лимит категории
13:49 Де ла Хойя не считает возможной победу Макгрегора над Мейвезером
13:17 Showtime: бой Макгрегор — Малиньяджи может быть следующим
12:04 Мейвезер-старший: Макгрегор — клоун, Флойд нокаутирует его
11:21 Теофан: на спаррингах Мейвезер останавливал соперников
10:21 Баррера: хочу сразиться с победителем боя Клеверли — Джек или с Ковалёвым
Все новости RSS
Партнерский контент