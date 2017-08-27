Майк Тайсон и Леброн Джеймс приехали на бой Мейвезера и Макгрегора в Лас-Вегас

Легенда мирового бокса Майк Тайсон не остался в стороне от суперпоединка американца Флойда Мейвезера-младшего и ирландца Конора Макгрегора и лично прибыл на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Тайсон появился в зрительном зале под песню Тупака Шакура California Love перед титульным боем во втором полулёгком весе, в котором обладатель титула IBF Джервонта Дэвис встречается с Франсиско Фонсекой.

Также среди зрителей замечен звезда НБА Леброн Джеймс.

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Видео с появлением баскетболиста на арене в Лас-Вегасе доступно для просмотра в «Твиттере».