Мейвезер: я всем гарантировал, что досрочно одержу победу над Макгрегором

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший после победы над Конором Макгрегором в Лас-Вегасе оставил краткий комментарий относительно минувшего противостояния, которое было остановлено рефери в 10-м раунде. Арбитр присудил американцу победу техническим нокаутом.



«Это был трудный и очень конкурентный соперник. Он был лучше, чем я думал. Но я всё равно лучший. Думаю, зрители увидели, что хотели. Не очень уверенное начало в моём исполнении? Это был мой план, моя стартовая тактика. Начиная с седьмого раунда противник заметно подустал и начал пропускать сильные удары.



Я всем гарантировал, что досрочно одержу победу, это и произошло. Это был мой последний бой, дамы и господа. И я выбрал подходящего партнёра для своего заключительного танца», — сказал Мейвезер после боя.

Флойд Мейвезер нокаутировал Конора Макгрегора