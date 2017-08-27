Льюис: Мейвезер превзошёл Макгрегора, но Конор стал мне нравиться ещё больше

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис считает, что Флойд Мейвезер-младший превзошёл чемпиона UFC Конора Макгрегора в поединке в Лас-Вегасе, однако отдал должное побеждённому техническим нокаутом ирландцу.



«Конор поддерживал интерес к бою, но был перегружен. Флойд превзошёл его на ринге. Но здесь нет ничего постыдного. Теперь он стал мне нравиться ещё больше», — написал Льюис после боя в Неваде в своём «твиттере».

Бой был остановлен в десятом раунде. Для Макгрегора этот поединок стал дебютным на профи-ринге.