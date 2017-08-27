Майкл Фелпс и Шакил О`Нил поздравили Мейвезера с победой

23-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по плаванию Майкл Фелпс поздравил непобеждённого 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего с победой над чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором и похвалил спортсмена из Ирландии.



«Снимаю шляпу перед Макгрегором, он удивительный конкурент и нереальный спортсмен. Поздравляю Мейвезера!» — написал пловец в своём «твиттере».



К поздравлениям присоединился и звезда НБА прошлых лет Шакил О`Нил:



«Поздравляю, чемпион, с 50-й победой. Отличная работа», — отметил центровой в своём «твиттере».

Флойд Мейвезер нокаутировал Конора Макгрегора