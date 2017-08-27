Котто вновь стал чемпионом мира

В калифорнийском Карсоне завершился вечер бокса, соглавным событием которого стал поединок с участием Мигеля Котто, проводившего первый поединок за почти два года. Опытному пуэрториканцу противостоял японец Йосихиро Камегаи, а на кону встречи стоял титул чемпиона мира по версии WBO во втором полусреднем весе.

Бой прошёл под диктовку Котто, который на протяжении всех 12 раундов был точнее соперника. Итогом поединка стала его уверенная победа единогласным решением судей — 120:108, 119:109, 118:110.

Главным же событием вечера стал бой за титул WBC во втором легчайшем весе. Небитый чемпион Рэй Варгас отстоял своё звание, одержав победу над Ронни Риосом единогласным решением судей.