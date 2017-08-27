Сегодня в Лас-Вегасе завершился поединок между бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором. Победу в нём техническим нокаутом в десятом раунде одержал американец.

Согласно судейским запискам, на момент остановки боя он уверенно вёл в счете. Все трое судей отдавали ему преимущество — 87:83, 89:82, 89:81, сообщает MMAJunkie.

При этом, двое из троих судей отдали Макгрегору победу лишь в одном раунде. После первого раунда ирландец вёл в счёте, а уже после третьей трёхминутки преимущество Мейвезера не вызывало у судей сомнений.