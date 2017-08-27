Мейвезер: в последние месяцы я не проводил никаких спаррингов

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, победивший Конора Макгрегора, признался, что в процессе подготовки к бою с ирландцем он не проводил никаких спаррингов.

«В последние месяцы я не проводил никаких спаррингов, так что это заняло немного больше времени, чем мы ожидали, но мы сделали то, что планировали. Макгрегор был хорош, надо учитывать, что я был вне ринга пару лет и стал старше. Но у него недостаточно мощи, чтобы остановить меня.

Сегодня я получил много ударов по затылку, но я предоставил возможность поработать рефери. В целом же считаю, что рефери помог Макгрегору, он остановил бой и спас его карьеру, подумав о его будущем», — заявил Мейвезер на пресс-конференции после боя.