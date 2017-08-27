Баду Джек стал чемпионом мира, победив Клеверли, Дэвис нокаутировал Фонсеку

В ночь с 26 на 27 августа в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. В андеркарде этого боя состоялись две титульные встречи.

Так, Баду Джек стал чемпионом мира по версии WBA Regular в полутяжёлом весе, отобрав этот титул у Нэйтана Клеверли. Рефери остановил поединок в пятом раунде, присудив победу техническим нокаутом Джеку. Таким образом, в следующем бою новоиспечённый чемпион может встретиться с россиянином Дмитрием Биволом, который является официальным претендентом на титул WBA Regular.

В другом титульном бою вечера чемпионский пояс по версии IBF во втором полулёгком весе стоял на кону лишь для Франсиско Фонсеки, так как Джервонта Дэвис провалил взвешивание и потерял право отстаивать этот титул. Тем не менее Дэвис одержал уверенную победу, нокаутировав соперника в восьмом раунде.