Макгрегор: Мейвезер трижды менял тактику в бою, это то, что делают чемпионы

Чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал поражение в бою с Флойдом Мейвезером, отдав должное умению соперника менять тактику по ходу поединка.

«Это было весело Я получил удовольствие, и это очень отличается от боёв в MMA. Мейвезер менял тактику трижды по ходу боя, это то, что делают чемпионы. Я уверен, что несколько раз серьёзно потряс его, но он очень хладнокровный соперник и не показал этого. Что касается судейских записок, думаю, они были немного пристрастны, но Мейвезер победил. Как бы то ни было, это был классный поединок.

В процессе подготовки, я был поражён, сколько людей высказывали неуважение к моим боксёрским навыкам, но я никогда не слышал этого от команды Флойда.

Что ждёт меня дальше? Я вернусь к своим привычным тренировкам, джиу-джитсу, рестлинг, после чего мы определимся с планами», — заявил ирландец на пресс-конференции после боя.