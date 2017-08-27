Бой Мейвезера и Макгрегора не собрал аншлаг на арене в Лас-Вегасе

Один из самых кассовых боксёрских поединков в истории между чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом мира UFC в лёгком весе Конором Макгрегором не собрал полную арену T-Mobile в Лас-Вегасе.



«Окончательное число зрителей на поединке Мейвезера с Макгрегором — 14 623 человека. Аншлага не было», — написал журналист CBS Sports Брайн Кэмпбелл в своём «твиттере».

Арена в Лас-Вегасе во время боксёрских поединков собирает около 20 тыс. человек.

Победу техническим нокаутом одержал Мейвезер в десятом раунде. Среди зрителей были замечены легендарный боксёр Майк Тайсон, звёздный баскетболист Леброн Джеймс и рок-икона Оззи Осборн.