Лопырёва: Макгрегор не побоялся выйти на ринг с живой легендой бокса

Мисс России – 2003, российская телеведущая Виктория Лопырёва побывала на поединке между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором и поделилась впечатлениями от самого кассового боя в истории единоборств.

«Ради боя Флойда Мейвезера и Конона Макгрегора стоило лететь 18 часов на другой конец света! И хотя я бы не назвала этот бой боксёрским поединком в полном смысле этого слова, потому что силы всё же были не равны, я отдаю должное Макгрегору.

Он не побоялся выйти на ринг с живой легендой бокса и продержался 10 раундов против него. Атмосфера в зале было невероятной. Это точно одно из главных событий года», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Также Лопырёва посредством «сторис» на странице в «Инстаграм» выложила своё фото с поединка между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором.