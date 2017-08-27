Нурмагомедов предложил Макгрегору бой 30 декабря на турнире UFC 219

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов предложил организовать бой между ним и чемпионом организации в лёгком весе Конором Макгрегором в конце этого года. Этой идеей россиянин поделился посредством своей страницы в «Инстаграм».

В частности, Нурмагомедов написал следующее:

«30 декабря, UFC 219, Лас-Вегас, Невада. Дэна Уайт, давай. Почему бы и нет? Я думаю, декабрь — идеальная дата для этого боя, к тому же он сам говорил, что хочет боя со мной после Мейвезера», – завершил Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно посмотреть на странице бойца в "Инстаграм".