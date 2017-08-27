Мейвезер: по продажам PPV бой с Макгрегором превзошёл встречу с Пакьяо

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что его бой с Конором Макгрегором побил рекорд по продажам платных трансляций.

«Мы заработали более $ 80 млн на частных трансляциях. Мы побили рекорд PPV, который был установлен во время моего поединка с Мэнни Пакьяо. Достаточно сказать, что система PPV не выдержала во Флориде и в Калифорнии и вышла из строя», — заявил американец на пресс-конференции после боя.

Встреча между Мейвезером и Макгрегором завершилась победой Флойда, который заставил рефери остановить поединок в десятом раунде.