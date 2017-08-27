Макгрегор пришёл на пресс-конференцию после боя с бутылкой виски

Сегодня, 27 августа, в Лас-Вегасе завершилось противостояние между бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором. Встреча закончилась победой Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде.

После поединка состоялась пресс-конференция бойцов, на которую Макгрегор пришёл с бутылкой виски. Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, Конор не стеснялся пить на глазах представителей масс-медиа.

Фото ирландца, появившегося на пресс-конференции с бутылкой виски можно посмотреть в "Твиттере".