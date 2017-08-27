Нурмагомедов: велика вероятность, что мы встретимся с Макгрегором 30 декабря

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов после встречи Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора заявил, что вероятность его боя с ирландцем в конце этого года очень высока.

«Мне хотелось, чтобы Мейвезер побил Макгрегора не сильно в этом бою, чтобы он вышел без травм. Если бы он победил, то остался бы в боксе, сейчас же он вышел с поражением, но отлично себя чувствовал, давал хорошие интервью.

Так что думаю, что UFC планировали, то они и будут делать. Его первая защита состоится 30 декабря на турнире в Лас-Вегасе. Кто будет следующим соперником, никто не знает, но есть большая вероятность, что мы с ним подерёмся», — заявил Нурмагомедов в интервью Youtube-каналу FightSpace.