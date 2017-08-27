Кадыров: Мейвезер растянул бой ради зрителя на множество раундов

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от поединка между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. Политик отметил высокий уровень организации шоу, вместе с тем подчеркнув, что назвать такой бой спортом в чистом виде достаточно сложно.

«Флойд Мейвезер-младший досрочно побеждает на ринге Лас-Вегаса! Он записывает в свой актив пятидесятую победу! Конор Макгрегор повержен. Мейвезер наглядно продемонстрировал, что настоящий мастер способен играючи, артистично одолеть соперника, способен превратить поединок в красочное представление, растянув его ради зрителя на множество раундов, хотя мог бы и завершить в самом начале. Конечно, трудно назвать поединок спортом в чистом виде.

Высокие гонорары требовали и выполнения определённых условий шоу. Мейвезеру и Макгрегору это в определённой степени удалось. В целом организаторы достигли своих целей. Они сумели привлечь к бою внимание во всём мире, реализовать все билеты, права на трансляцию, заработать небывалые в истории профессионального спорта суммы. И в этом у них есть чему поучиться. Ещё раз хочу подчеркнуть, что Мейвезер – великий мастер, который достойно провёл поединок и достойно победил. Поздравляем и желаем всего хорошего!» — написал Кадыров на своей странице в «Инстаграм».

Также Кадыров разместил в социальной сети совместное фото с Флойдом Мейвезером, во время пребывания последнего в Грозном. Соответствующий пост можно посмотреть в «Инстаграме».