Макгрегор: бой с Мейвезером обеспечил меня деньгами на всю жизнь

Чемпион UFC Конор Макгрегор, дебютировавший в эти выходные на профессиональном ринге поединком с Флойдом Мейвезером, заявил, что эта встреча обеспечит его будущее в финансовом плане на всю оставшуюся жизнь.

«Этот бой обеспечил меня деньгами на всю оставшуюся жизнь. Если я обойдусь без глупостей, то надеюсь, что этого мне хватит до конца жизни», — цитирует ирландца MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что гарантированный гонорар Макгрегора за бой с Мейвезером составит $ 30 млн, эта сумма не включает в себя проценты от продажи билетов и платных трансляций.