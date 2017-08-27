Мейвезер: я не идиот, чтобы отказаться от $ 300 млн за 36 минут боя

Сегодня, 27 августа, в Лас-Вегасе завершился вечер бокса, главным событием которого стала встреча между бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Оба спортсмена получили за этот бой рекордные гонорары в своей карьере. Так, гарантированная сумма, которую получил бы Мейвезер, независимо от результата боя, равнялась $ 100 млн. Кроме того, американец получит процент от продаж платных трансляций, которые установили новый рекорд, а также процент от продажи билетов.

По всей видимости, по предварительным оценкам в общей сложности Мейвезер рассчитывает заработать $ 300 млн. Об этом он заявил в комментарии после боя.

«Я не дурак. Если я вижу возможность заработать $ 300 млн за 36 минут боя, то почему бы и нет?» — цитирует Флойда на своей странице в «Твиттере» журналист BBC Ричард Конвэй.