Нурмагомедов: Макгрегор хороший боксёр на три раунда

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора, отметив, что ирландец слишком рано вышел на 12-раундовый бой.

«Как мне Макгрегор? Он оказался хорошим боксёром на три раунда. Скорость неплохая, но подготовка была такая, что хватило на три раунда. Ему надо начинать в боксе так, как начинают все профессиональные боксёры. Потихоньку начинать, с четырёх раундов, потом шесть, восемь, десять и двенадцать. Он же сразу начал с двенадцати.

Он захотел сразу читать, не зная азбуки. Флойд Мейвезер же читает прекрасно, он это делает с детства. Он был на другом уровне, заставил устать Конора и заработал лёгкие деньги», — заявил Нурмагомедов в интервью Youtube-каналу FightSpace