Видео нокаута в поединке Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор

Сегодня, 27 августа, в Лас-Вегасе состоялся поединок бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) и чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Поединок начался под диктовку ирландца, после Мейвезер взял инициативу в свои руки и начал методично наращивать преимущество. В 10-м раунде после очередной жёсткой атаки американца рефери поединка остановил бой, зафиксировав победу Флойда техническим нокаутом.

На момент остановки встречи Мейвезер вёл в счете по мнению всех судей. Видео нокаута можно посмотреть на сайте «Чемпионата».