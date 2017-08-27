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Валуев: сенсации не произошло, Макгрегор должен был выдержать больше 6 раундов

27 августа 2017, воскресенье. 17:43 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBAНиколай Валуев прокомментировал победу Флойда Мейвезера над Конором Макгрегором и предположил, что Мейвезер не станет рассматривать возможность проведения аналогичного боя по правилам ММА.

«Я отдавал предпочтение Мейвезеру и делал прогноз на его победу, что и сбылось с точностью на сто процентов. Не могу сказать, что произошли какие-то сверхсенсации. Я утверждал, что бой перейдёт отметку в шесть раундов, так и произошло.

Поэтому тот факт, что Макгрегор продержался до 10-го раунда, меня не удивляет. Смог бы Мейвезер выиграть в аналогичном бою по правилам MMA? Я думаю, что Флойду это не нужно, он не станет это делать», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Николай Валуев Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
27 августа 2017, воскресенье
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