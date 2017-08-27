Макгрегор: судейство в бою с Мейвезером было очень пристрастным

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор остался недоволен судейским счётом в бою с Флойдом Мейвезером-младшим.

На момент остановки боя Макгрегор уступал с существенной разницей по версии всех арбитров. Счёт после девяти раундов был 87-83, 89-82 и 89-81 в пользу Мейвезера. Американец нокаутировал соперника в 10-м раунде.

«Думаю, судейство было очень пристрастным. Я этим шокирован. Думаю, что явно выиграл первые три раунда. Второй можно рассудить по-разному. Пусть счёт будет 3-1, и потом он начал выигрывать. Думаю, я выиграл восьмой раунд, потом он взял девятый и в 10-м бой был остановлен.

Так что к последнему раунду счёт должен быть 5-4. А потом он выиграл. В реальности это ничего не значит, он победил. Я получил удовольствие. Несколько раз доставал его ударами со сменой стойки. Он умно избегал их. Думаю, Поли Малиньяджи ему рассказал. Пару раз мне удалось ударить, но Флойд умно работает", — цитирует Макгрегора Boxing Scene.