Малиньяджи: Макгрегор минуту не бил в ответ, рефери правильно остановил бой

Экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи считает, что рефери вовремя остановил бой Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Конор привык потрясать соперников, но потрясти Мейвезера не мог. Дошло до того, что он начал всё реже бить в ответ. Что до остановки боя, Конор сказал: „Предпочёл бы закончить бой на спине, я даже не упал“. Но тут есть проблема: надо бить в ответ. В конце он почти минуту не бил в ответ. Если действительно хочешь драться, надо показывать это рефери.

Нельзя просто после боя говорить, что хотел драться. Если ты минуту не бьёшь в ответ, а тебя атакуют, то бой остановят. Он был опустошён, мы это понимаем. Удары Мейвезера по корпусу и психологическое давление оказались эффективными, и это измотало Конора", — цитирует Малиньяджи Boxing Scene.