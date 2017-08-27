Вице-президент UFC: на 99,999 % в организме Джонса был допинг

Вице-президент UFC Джефф Новицки предполагает, что Джон Джонс будет дисквалифицирован за употребление допинга. Ранее проба А, взятая у Джонса, дала положительный результат. Однажды он уже отбывал дисквалификацию за допинг.

«Как я понимаю, проба была взята через несколько часов после взвешивания, это означает нарушение в период соревнования. USADA — независимый руководитель нашей программы и тесно работает с Атлетической комиссией Калифорнии. У Джона уже было одно наказание в этой программе. И если дойдёт до второго, то оно будет в два раза больше первого.

Если дело не в стероидах, то вторая дисквалификация будет длиться два года. Если же это стероиды, то четыре. Проба В ещё не проверена. Но я могу сказать, что, если аккредитованная ВАДА лаборатория заявляет о положительном тесте, на 99,999% вещество есть в организме спортсмена", — цитирует Новицки MMA Weekly.